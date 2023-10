Maladies tropicales négligées : une coalition lancée pour atteindre l’objectif d’élimination en 2030

Il est impossible de parler de couverture sanitaire universelle sans pour autant régler la problématique des Maladies Tropicales Négligées. Et pour être au rendez-vous de 2030 qui vise l’élimination de ces pathologies, il faut une démarche participative et inclusive qui prend en compte tous les acteurs. C’est dans ce contexte que le Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) avec l’appui de Speak Up Africa a mis en place une coalition nationale des organisations de la société civile pour la lutte contre les maladies tropicales négligées.









L’entité dont le bureau a été élu le vendredi 27 novembre 2023 à Dakar a pour mission de mettre en réseau les principaux acteurs, au niveau national et international, pour appuyer les Programmes Nationaux de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées.





Ladite coalition servira de cadre de concertation et de relais entre Etat et les partenaires de soutien contre les Maladies Tropicales Négligées. Elle va œuvrer pour l'amélioration du cadre législatif et réglementaire en matière de lutte et jouera le rôle d'organe de conseil et d'appui. « Cette coalition va renforcer les synergies entre les associations, les collectivités territoriales et les pouvoirs » selon Papa Momar Touré chargé projet MTN pour Speak up Africa. « La lutte contre les maladies tropicales négligées est multisectorielle mais à la fois intersectorielle. Les médias et la société civile sont essentiels pour une mobilisation de fonds. Il s’agit aussi d’informer sur les maladies tropicales négligées et parvenir à les éliminer à travers une lutte inclusive » dit-il.





Avant de signifier qu’au niveau régional, il existe déjà une coalition, qui regroupe la société civile du Sénégal, du Bénin, du Niger et du Burkina Faso, cette coalition a donné naissance à des coalitions nationales qui sont déjà installées au Niger, en Guinée, et au Bénin. « Naturellement le Sénégal doit suivre » selon lui. Il ajoute que cette entité va accompagner les efforts locaux en termes de plaidoyer mais aussi former les OSC et les médias dans le plaidoyer. « La force de persuasion des médias est important et ils doivent accompagner à mobiliser un financement accrue »





Dans la même dynamique, le docteur Mamadou Moustapha Diop directeur de la lutte contre la maladie explique que c'est une orientation très forte de l’organisation mondiale pour la santé mais également de l’union européenne. Elle entre en droite ligne du plan stratégique national contre les maladies tropicales négligées avec une ambition du Sénégal de fédérer les efforts en vue d’être au rendez-vous de l’élimination des maladies tropicales négligées en 2030. « Il s’agit d’impulser davantage cette dynamique nationale communautaire qui est déjà en place. Ceci permettra d’atteindre les objectifs ». Il souligne que le Sénégal dispose d’un plan stratégique, il dispose aussi d’un plan de plaidoyer avec l’argumentaire qui est déjà finalisé dans cette nouvelle dynamique.