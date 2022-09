Malgré ses défaites successives: Macky promet à Serigne Mountakha de continuer ses projets à Touba

C'est vers 18h que le chef de l'Etat a foulé le sol de la résidence de Serigne Mountakha situé à Darou Miname. L'hôte de Touba a été accueilli par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr en présence du gouverneur et des autorités administratives et religieuses.

Le président Macky Sall a profité de sa visite pré-magal pour répondre à ses détracteurs devant le patriarche de Darou Miname.

En effet, ceux qui pensaient que le chef de la Coalition BBY va lâcher les populations de Touba suite à ses défaites successives dans la Cité de Khadim Rassoul, peuvent déchanter.

Et pour cause, le président Macky Sall a promis au khalife de continuer à réaliser des projets dans la capitale du mouridisme.

" Je fais des réalisations à Touba pour le compte de Khadim Rassoul sans attendre des remerciements. Je vous assure que je continuerai à réaliser tout ce que je dois faire à Touba. Rien ne peut m'empêcher de changer d'avis", a promis le président Macky Sall au Khalife général des mourides.

Le chef de l'Etat a, également, listé certaines de ses réalisations dans la ville sainte notamment dans le cadre de lutte contre les inondations et la pénurie d'eau.

" Le travail ne rime pas avec le bruit. Et si une personne est en train de réaliser quelque chose, on doit l'encourager. C'est une manière de la motiver à redoubler d'efforts. Mais je vous assure que personne ne pourra me détourner de mon chemin" a-t-il déclaré.

Prenant la Parole, Serigne Mountakha Mbacké a remercié le chef de l'État avant de le confier à nouveau à Serigne Touba.

Après cette audience devant les caméras, le khalife général des mourides s'est retiré avec le président Macky Sall et Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr pour des échanges à huis clos.

Après cette étape, le président Macky Sall s'est rendu à la grande mosquée pour effectuer son ziar. Puis, il a pris le chemin du retour sans recevoir certains de ses responsables locaux qui tentaient de le rencontrer.