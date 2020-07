Mali : Les images de la "désobéissance civile"

Les manifestations se sont intensifiées, ce vendredi, à Bamako. Ce, suite à l’échec des pourparlers entre le Mouvement du 5 Juin et le pouvoir.Sous la houlette de l'imam Dicko, ces manifestants, qui ont décrété «la désobéissance civile à travers 10 commandements rendus publics, se sont introduits dans les locaux de la télévision nationale, l'Ortm - qui a aussitôt interrompu ses programmes, avant de saccager l'Assemblée nationale.L'on informe que pour l'heure, plusieurs blessés et au moins 2 morts ont été enregistrés.Cette coalition, formée de responsables religieux, de personnalités de la société civile et du monde politique, réclame la démission du président Ibrahim Boubacar Keita.