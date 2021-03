Mali-Sénégal : La grande cellule mixte de coopération est de retour

Absente depuis plus de dix ans, la grande commission mixte de coopération entre le Mali est le Sénégal reprend service. Les deux pays ayant en commun plusieurs chantiers de développement ont scellé leurs retrouvailles dans cette commission.Une rencontre réunissant les ministres des Affaires étrangères et de la coopération du Sénégal Mme Aissata Tall Sall et son homologue malien, Zeyni Moulay.Ils ont été précédés par une réunion des experts respectifs des deux pays, laquelle a permis la signature de onze accords de coopération dans des domaines importants comme le transport, la santé (par un accord entre le CHU Gabriel Touré de Bamako et le CHU de Fann de Dakar), de la Formation, de l'éducation pour ne citer que ceux-là.Cet éventail de coopération entre les deux pays est assez large et embrasse plusieurs domaines.« L'originalité cette fois-ci, nous avons voulu être concrets. Et pour être dans le concret, faire le suivi de tous ces accords, nous avons décidé de mettre en place des comités mixtes paritaires qui vont aller maintenant dans l'opérationnalité de tous ces accords que nous avons signés », déclare Aissata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Sénégal qui ajoute qu'un bond quantitatif et qualitatif a été fait et sera renforcé par un processus de mise en œuvre et de suivi.