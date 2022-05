Mamadou Lamine Maiga : Un nouvel album pour guérir les maux de la musique sénégalaise

A peine un an après la sortie de son dernier album, Mamadou Lamine Maïga n’a pas chômé et revient avec un nouvel opus de 10 titres. Au Radisson Blu hôtel, la séance d'écoute de cette nouvelle production a bercé les fans et mélomanes venus assister à la présentation de ce nouveau bébé. Ce moment a été l'occasion pour l'artiste de poser le débat sur la souffrance de la musique sénégalaise.









"Art moma yobante", le titre de l'album insinue "la maltraitance" dont l'art notamment la musique sénégalaise est victime. Maïga, une des grosses pointures de la musique sénégalaise, considère que cet art n'est plus ce qu'elle était avant l'influence extérieure et l'avènement des technologies. D’après lui, la nouvelle génération ne sait pas respecter les principaux paramètres que sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre qui sont les fondements de la musique.





L'objectif, derrière son retour sur la scène depuis quelques temps maintenant, est de montrer la voie aux jeunes. L'artiste reconnaît tout de même qu'il y a encore de bons artistes dans cette nouvelle génération mais il leur manque tout simplement l'expérience.





Cette œuvre particulière, "Art moma yobante", a été écrite par l'artiste compositeur Bakhao. Une contribution que le fils de Rufisque a fortement saluée.





En parcourant les thèmes abordés, l’artiste rend un vibrant hommage au prophète Mohammed "Mustafa". (PSL) ; il n’a pas également manqué de saluer l'œuvre du regretté Habib Faye à travers "Hommage à Habib Faye" qui est la chanson que vont certainement s'approprier les artistes musiciens. Et l'émotion sera sûrement au rendez-vous. Cette marque d'estime illustre la relation fraternelle qui existait entre Habib et Mamadou Lamine Maïga.





Pour échapper à certaines dérives, il faut tout simplement se référer à "Li fi Maam Bayyiwoone", un tube plein de sagesse.





Lat Diop, le Directeur Général de la Lonase sponsor officiel de cette production, a également été honoré à travers cet album.