Mamadou Sy Mbengue : « La confiance des Sénégalais pour la SNHLM est en train de renaître »

Les journées portes ouvertes de la SN HLM ont démarré ce jeudi 25 mai. La cérémonie de lancement de cette activité a eu lieu dans un hôtel de la place en présence du directeur général de l’institution, Mamadou Sy Mbengue, et co-présidée par les ministres de l’habitat et de l’urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow, et des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba. Dans son discours, le directeur général de la SN HLM a loué les efforts consentis par le gouvernement pour le bon fonctionnement de la structure.









« La confiance au sein de la SN HLM, mais également auprès des citoyens sénégalais, est en train de renaître. Parce que tout simplement, nous avons un président de la République qui s’appelle Macky Sall et qui a compris que le logement n’est social que quand l’État y met du sien », évoque Mamadou Sy Mbengue.





Il ajoute : « Entre 2000 et 2012, la SN HLM n’avait plus jamais bénéficié d’assiettes foncières de la part de l’État. Il a fallu, avec l’appui de notre tutelle, avec l’appui du ministre de l’économie et des finances, mais avec une sensibilisation du président de la République, pour qu’en 2022, on puisse affecter 50 hectares de terre à la SN HLM au niveau de la forêt déclassée de Sébikotane ». Rappelant l’épuisement des réserves foncières au niveau de Dakar, Mamadou Mbengue invite l’État à multiplier l’octroi de terres à la SN HLM dans les différentes régions du Sénégal, avec une demande particulière pour celles de Thiès.





Une demande à laquelle le ministre des finances, Mamadou Moustapha Ba, a répondu : « Nous avons également pris bonne note de votre souhait de disposer autant, voire plus, dans la zone de Thiès. Cependant, la question du logement ne se limite pas à la construction de nouveaux bâtiments, elle englobe également la revitalisation des quartiers existants, la promotion de l’efficacité énergétique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la création de communautés durables ».