Mamadou Talla : « Le Président Macky Sall est notre candidat en 2024 »

Se présentera, ne se représentera pas ? Le suspense reste entier quant à la possible participation du président Macky Sall à la présidentielle de février 2024. Pour ses détracteurs, la question ne se pose pas, c’est non ! Ils s’appuient essentiellement sur la constitution qui dit que « nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs ». Mais pour les partisans du chef de l’Etat, le bonheur se trouve dans la subtilité. Pour eux, la succession de mandat commence à partir de 2019 et donc, « logiquement », si Macky Sall venait à se présenter en 2022, il effectuerait là, son deuxième mandat successif de 5 ans en cas de victoire.









Une thèse que semble partager le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Invité sur la chaîne Wonii TV, Mamadou Talla n’a qu’une seule volonté : « Au sein de l’APR, nous avons décidé que notre candidat en 2024, c’est le candidat Macky Sall. Maintenant, c’est à lui de voir ».





A la question de savoir si le principal intéressé aurait quelques craintes pour se prononcer sur la question, il répond : « Le président n’a pas peur, c’est un républicain. C’est aussi un politicien, il n’acceptera pas qu’on lui impose de se prononcer sur cette situation. Non. Il a le droit de patienter jusqu’au début du parrainage pour annoncer sa candidature. C’est à lui de voir son calendrier, pour décider de comment, quand et où est-ce qu’il souhaite en parler. Personne ne peut le forcer, c’est à lui de voir dans son for intérieur quel est le bon moment ».