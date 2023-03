Mame Mbaye Niang : “Sonko négocie en douce et m’insulte publiquement”

Pour la troisième fois, Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko avaient rendez-vous au Tribunal, ce jeudi. Une fois de plus, le procès a été renvoyé. À la sortie du Tribunal, le ministre du Tourisme, qui poursuit le maire de Ziguinchor pour diffamation, a déploré ce qu’il considère comme le comportement versatile de Sonko.





“Il veut négocier en me demandant de le pardonner en douce et dans le même temps m'insulter publiquement. Je ne veux pas de ça. Il disait détenir toutes les preuves, il n’a qu’à les apporter”, a-t-il lancé face aux journalistes.





Mame Mbaye Niang a, par ailleurs, déploré le renvoi du procès et pointe la responsabilité de Sonko : « Monsieur Sonko use et abuse. Il évite toujours le combat. Dieu m’est témoin : il n’a pas de preuves, il n’a pas de rapport à présenter. Il a tenu à jouer au cinéma. Je pense qu'un citoyen qui est convoqué par la justice doit se donner les moyens matériels et physiques pour arriver à l’heure . » Poursuivant sa diatribe, l’ancien ministre de la Jeunesse accuse Sonko de semer le chaos : “Il est dans le dilatoire , il est dans le mensonge, il fait du théâtre en manipulant des jeunes.