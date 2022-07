Management du capital humain en Afrique subsaharienne : le groupe Sup De Co initie ses étudiants à la culture d'entreprise

Le groupe Sup De Co initie ses étudiants à la culture d'entreprise

Le groupe Sup De Co, en collaboration avec ses partenaires, a accueilli, ce 28 juillet, les professeurs venus spécialement pour participer au café de la recherche. L'un venu du Cameroun et l'autre de la France, les professeurs Kamdem et Cornet et le Directeur du capital humain et de la logistique de la banque agricole, M. Moussa Sène, ont partagé avec les étudiants chercheurs d'emplois et futurs chefs d'entreprise leurs expériences dans le domaine du management.









La problématique du management du capital humain en Afrique subsaharienne a été soulevée autour de deux thèmes.





Pour apporter des réponses à la question du management du capital humain en Afrique subsaharienne, le professeur Emmanuel Kamdem, des universités de Douala, a animé le premier panel autour du "leadership" afin de délivrer le secret de la meilleure manière de diriger. Il a notamment souligné la nécessité d’établir une parfaite synergie entre l’employeur et l’employé.





Le second panel a tourné autour de la "gestion des carrières face aux mutations des organisations”. Il a été animé par le professeur, Annie Cornet, de l’Université de Liège. Les panélistes ont insisté sur les stratégies idoines pour parvenir au meilleur équilibre possible entre les besoins en hommes des structures, les attentes à l'égard du travail et les aspirations des personnels.