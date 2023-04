Manchester City : Guardiola dans une simulation de vol avec un enfant pour la promotion d'Etihad

La vidéo est aussi attendrissante que sponsorisée. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a participé à une simulation de vol avec un enfant, Alban, âgé de 8 ans. «Mon rêve est d'être un pilote d'Etihad et d'emmener les joueurs de Manchester City à travers le monde», raconte le jeune garçon. Etihad Airways est la compagnie aérienne détenue indirectement par les Émirats arabes unis, propriétaires du club anglais comme le Qatar l'est du Paris Saint-Germain. Le stade de Manchester City porte d'ailleurs le nom d'Etihad Stadium depuis juillet 2011.





«Tu vas être mon co-pilote aujourd'hui», annonce plein d'assurance Alban à Guardiola, souriant et attentif aux consignes données par le garçon. «Tu es un génie, sincèrement», félicite l'ancien coach du Barça et du Bayern, transformé en outil de soft-power pour le compte d'Etihad, récemment épinglé pour des pubs «trompeuses» liées à la cause environnementale. Manchester City, dauphin d'Arsenal en Premier League, reçoit le club de Londres ce mercredi à 21h dans un choc en (très) haute altitude.