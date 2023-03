Manif à Mbacké: La députée Fatima Mbodj dénonce "l'emprisonnement" de Sonko

Prenant part à la marche pacifique à Mbacké, Sokhna Fatima Mbodj a dénoncé la barricade du domicile de Ousmane Sonko. Cette députée de Pastef/ Touba appelle à une résistance partout pour face au président Macky Sall.





Pour elle, le patron de Bby n'a pas droit à un second mandat et le leader de Pastef Ousmane Sonko sera bel et bien candidat en 2024.