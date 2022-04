Manif contre Aquatech à Sadio (Mbacké) : 01 gendarme blessé, 08 manifestants placés en garde à vue à Touba

Le calme est revenu à Sadio, après les affrontements survenus ce mardi matin. Mais cette manifestation non autorisée des populations contre Aquatech a fait des dégâts dans cette commune rurale située dans le département de Mbacké. En effet, les activités commerciales, entre autres, ont été perturbées à cause des échauffourées.





Un gendarme blessé par une pierre





Selon une source autorisée de Seneweb, un gendarme a été légèrement blessé par un jet de pierre au cours de ces affrontements.





08 manifestants placés en garde à vue à Touba





Moins chanceux que leurs camarades interpellés puis libérés à Sadio, 08 manifestants ont été conduits dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Touba, pour des raisons de sécurité. Ainsi, ces derniers sont actuellement sous le régime de la garde à vue, suite à l'avis du procureur près le tribunal d'instance de Mbacké.





D'après des sources de Seneweb, ces personnes arrêtées risquent gros. Et pour cause ! Elles sont poursuivies pour participation à une manifestation non autorisée, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et violences, voies de fait, entre autres.





Au terme de l'enquête, ils seront présentés, au cours de cette semaine, au procureur de la République, sauf changement de dernière minute.





Face à la pression populaire, le sous-préfet de Taïf "revient sur sa décision"...





Les populations étaient sorties dans les rues de Sadio, ce mardi matin, pour s'opposer à la gestion de leur forage qui a été confiée à l’opérateur privé Aquatech. Ainsi, elles ont empêché la tenue de la cérémonie officielle consacrée à la venue de cette société.





Face à la pression populaire, le sous-préfet de Taïf est "revenu sur sa décision", en ajournant cette rencontre qui était prévue ce même jour à Sadio.





D'après des sources de Seneweb, le représentant de l'Exécutif au niveau de l'arrondissement de Taïf envisage même de rencontrer le nouveau maire de Sadio pour entamer des pourparlers.