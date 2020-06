Manif devant la Maison Blanche : Bocar Moussa Ba (NVA) arrêté puis relâché et interdit de…

Bocar Moussa Ba, président Nouvelle Vision Africaine a été arrêté puis relâché alors qu’il participait à une manifestation pour réclamer Justice en faveur George Floyd, cet Afro-américain sauvagement tué par un policier blanc. Un meurtre qui a suscité une indignation et une déferlante humaine dans plusieurs pays, aux Etats-Unis notamment, en France et en Grande Bretagne.A Washington-DC devant la maison Blanche, la manifestation s’était terminée par un clash entre les activistes et policiers. Malgré son état de santé fragile, Bocar Bâ avait tenu, dit-il, à « représenter toute la communauté Africaine à ces manifestations pour un mieux-être de l'Homme Noir ». Notre compatriote a finalement été relâché le lendemain et interdit de retourner dans les environs de la Maison Blanche pour une durée de 90 jours. Porte-voix de ses pairs, Bocar Moussa Ba a demandé que soit mis un terme aux actes racistes aux Usa et ailleurs, avant d'exiger des réformes au niveau de toute l'administration américaine.