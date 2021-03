Manifestations à Colobane : Un agent du Gign perd son bras





Nous y reviendrons.

La situation dégénère, au niveau de la place de la Nation (ex-Obélisque) à Colobane. Selon notre reporter sur place, un agent du Gign vient de perdre son bras. Ce, dans le cadre d'une manifestation entre l’opposition et les forces de l’ordre.Pour le moment, on ignore les causes de cet incident, renseigne notre source.Cependant, plusieurs blessés ont été notés du côté des gendarmes.