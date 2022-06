Manifestations au Sénégal: Les vérités du Khalife Cheikh Mahi Niass à Macky et à Sonko

Cheikh Mahi Niasse est le premier Khalife général à commenter les manifestations d'hier qui ont fait 3 morts, à Colobane, Ziguinchor et Bignona. En cette veille d'élections législatives, le guide religieux de Médina Baye a mis le Chef de l’Etat, par ailleurs leader de l’Alliance pour la République (APR) Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko, patron de Pastef/Les patriotes, face à leurs responsabilités. C’était, hier vendredi 17 juin, en Gambie, au cours d’une cérémonie religieuse, rapporte Kossy Tv.





D'un autre côté, le saint homme estime qu'il est plus enclin à faire passer son message là où il est plus écouté, à l'international. Au Soudan par exemple où il est parvenu à réunir plus de 50 tribus.