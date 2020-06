Manifs contre l’Etat-d’urgence : Après Touba, Grand-Dakar et Niary Tally dans la rue cette nuit

Après les violentes manifestations d’hier nuit à Touba, c’est au tour de la capitale Dakar de prendre le relais. Ce soir, des jeunes de Niary Tally et Grand-Dakar ont investi la rue et brûlé des pneus pour réclamer la fin de l’état d’urgence et du couvre-feu. L'on constate sur place le déploiement des forces de l’ordre pour veiller au respect des mesures en vigueur.Nous y reviendrons.