Manque d'eau, inondations et Magal : Le ministre Cheikh Tidiane Diéye annonce une batterie de mesures

En tournée dans le département de Mbacké ce vendredi, le nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a constaté de visu l'état d'évolution des réalisations et les chantiers en cours.





À Mbacké, Dr Cheikh Tidiane Dièye a constaté, dit-il, avec satisfaction, que le transfert d'eau douce depuis le champ captant de Sadio a permis de fournir une eau de qualité à la ville. Des mesures seront prises dans les meilleurs délais pour raccorder les communes de Sadio, Baila, Taif et les environs à la conduite afin qu'elles puissent bénéficier de cette eau, ajoute-t-il.







Le ministre a effectué également des visites à Touba d'abord dans les zones vulnérables habituellement touchées par les inondations.





En collaboration avec la commune et les associations communautaires qui sont déjà engagées dans la lutte contre les inondations, M. Diéye s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver des solutions d'urgence là où c'est possible, afin de traverser le prochain hivernage avec le moins de désagréments possible.





" J'ai visité le chantier de Ngelemou en cours de construction.





Il servira de déversoir pour les eaux de pluie drainées depuis d'autres lieux. Ensuite, nous travaillerons à mettre en œuvre des solutions plus structurelles et durables pour Touba, qui permettront de résoudre le problème crucial de l'assainissement’’, rassure-t-il. Cheikh Tidiane Dièye d’ajouter : ‘’Dans le domaine de l'accès à l'eau potable, qui est une préoccupation majeure pour toute la cité sainte, j'ai donné à mes services des instructions pour accélérer tous les travaux de mise en service des forages déjà terminés, notamment celui de Bagdad, que j'ai visité. Il ne reste plus que la connexion de ces forages au réseau électrique pour fournir de l'eau potable à des milliers d'habitants de ces localités. Nous ferons tout ce qui est possible pour traiter cela avec diligence", rassure-t-il.





Il a profité de son audience avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour rassurer que toutes les dispositions seront prises pour mettre fin provisoirement à la problématique de l'eau et de l'assainissement avant le grand magal de Touba. Le ministre a annoncé une batterie de mesures devant le porte-parole du Khalife général des mourides.





"Il faut que ce magal se passe dans les meilleures conditions. Nous ferons tout ce qu’il y a lieu de faire. Toutes les dispositions seront prises en anticipation au niveau de l’État. D’abord, pour identifier les points bas et ensuite les juguler. Tous les services seront mobilisés et nous travaillerons en parfaite collaboration avec les structures", a déclaré M. Diéye.





Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rassuré que les travaux des chantiers de Guélémou vont être repris bientôt à la suite des pourparlers. En effet, l'entreprise chargée des travaux avait arrêté les activités pour réclamer le paiement de son dû.





