Mansour Faye inaugure officiellement l'autopont de Cambérène et invite les autorités territoriales à l’entretenir

Les automobilistes qui empruntent le croisement Cambérène peuvent encore pousser un ouf de soulagement car les travaux de l’autopont de Cambérène sont globalement achevés. En effet, après la réception et la mise en service de l’autopont le 4 mars dernier, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé, ce vendredi 25 août 2023, à l’ouverture à la circulation des 4 bretelles ceinturant l’ouvrage et qui étaient en chantier. La cérémonie, qui s’est tenue dans la soirée, a noté la présence du Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (AGEROUTE), M. Ibrahima Ndiaye, des maires de Guédiawaye et Dalifort, de l’honorable député Awa Niang, entre autres. Elle marque ainsi l’inauguration officielle de l’ouvrage avec toutes ses composantes qui, sans nul doute, va permettre une meilleure fluidité du trafic urbain dans le département de Dakar et particulièrement sur les bretelles de sortie de l’autoroute A1 avec la nationale N1.









Un joyau qui va impacter positivement la mobilité urbaine et changer le cadre de vie de la zone





Avant de procéder à l’ouverture officielle des bretelles, le ministre a visité, tour à tour, l’autopont et ses composantes. Ici, l’autorité étatique a constaté de visu le travail accompli dans la qualité et dans les règles de l’art. En effet, l’entreprise en charge des travaux, sous le maître d’ouvrage de l’Ageroute, a donné un autre visage aux 4 bretelles qui ceinturent l’ouvrage. Elle a aussi opéré un aménagement paysagé au niveau du rond point avec un décor sans précédent pour offrir aux populations des aires de repos et un espace convivial de rencontre et d’échanges. A ceux-là, s’ajoute une signalisation aux normes. Ici, il fait bon vivre !





Avec un passage supérieur de linéaire 416 mètres en 2x2 voies ; une hauteur libre sous ouvrage de 5,5 mètres ; un linéaire de raccordement de 410 mètres ; des aires aménagées pour une surface de 7800 mètres carrés ; une reprise du système d’assainissement dans la zone du projet ; des trottoirs pavés de largeur minimale de 2 mètres ; un dévoiement de tous les réseaux des concessionnaires identifiés sur l’assiette du projet ; une signalisation verticale et horizontale aux normes sur l’emprise de l’ouvrage, un aménagement paysager avec du mobilier urbain et des espaces de détente ; et enfin, une reprise intégrale de l’éclairage public et l’ajout d’un éclairage d’ambiance, l’autopont de Cambérène offre aujourd’hui une meilleure mobilité aux automobilistes.





« Il faut surtout l’implication des autorités territoriales pour un entretien efficace de l’ouvrage »





Selon le ministre, cet ouvrage majestueux va améliorer la fluidité du trafic urbain. Cependant, la préservation et le suivi des ouvrages réalisés posent problème. Face à cette situation, l’autorité étatique a fait savoir qu’une convention sera signée entre Ageroute et les différentes communes qui en bénéficient. Pour Mansour Faye, il faut surtout l’implication des autorités territoriales pour un entretien efficace de l’ouvrage.





Le ministre a également profité de l’occasion pour inviter les maires des communes de Guédiawaye, Dalifort, Cambérène et de Pikine à entretenir l’infrastructure au profit des populations.





L’Ageroute invitée à entretenir et suivre l’ouvrage





Madame Coumba Ka est une vendeuse de fruit qui s’active au croisement Cambérène depuis plus de 30 ans. Venue prendre part à la cérémonie, la native des Maristes s’est réjouie de la réalisation de cet important ouvrage qui, selon elle, a impacté positivement la mobilité au niveau de la zone.