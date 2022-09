Maouloud 2022 : Le Crédit Mutuel du Sénégal apporte sa contribution à Tivaouane et à Ndiassane

Le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) ne déroge pas à la règle. Comme chaque année, à l’approche des grands événements religieux, l’institution financière et sa Fondation, fidèles à leur tradition d'entraide, apportent leur soutien aux différents foyers religieux du pays.





A l’occasion donc de la préparation du Gamou, son Directeur général, Amadou Jean-Jacques Diop, accompagné d’une forte délégation, s’est rendu à Tivaouane et à Ndiassane, pour ziar aux deux familles religieuses et aussi leur apporter la contribution du Crédit Mutuel du Sénégal et de sa Fondation pour une bonne réussite du Maouloud (Gamou) 2022.









A Tivaouane, le Dg du CMS et sa délégation, composée notamment du PCA Alpha Ndao, des membres du comité de direction, des représentants de la Fondation CMS et du Dahira Tidiane du CMS…, ont été reçus par Serigne Mbaye Sy Abdou, au nom du Khalife général Sergine Ababacar Sy Mansour.





Le représentant du guide religieux, après avoir magnifié à sa juste valeur ce geste de solidarité posé par le CMS et sa fondation, a entretenu longuement la délégation sur le sens du partage et du pardon qui, selon lui, sont devenus parents pauvres au Sénégal.





La délégation s’est rendue par la suite au domicile de Serigne Cheikh Tidiane Sy, fils de Serigne Mansour Sy «Borom Daradji», pour une visite de courtoisie, avant de faire cap sur Ndiassane, deuxième étape de la tournée.





Accueillis par Pape Abdourahmane Kounta, porte-parole de la famille, le Directeur Général du CMS Amadou Jean-Jacques Diop et sa délégation ont effectué leur ziar avant de remettre la participation du CMS pour une bonne réussite du Gamou dans la ville des Kountiyou. Une contribution que le porte-parole et la famille ont vivement appréciée à leur tour.





Le Président du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel du Sénégal, M. Alpha Ndao, pour sa part, a exprimé toute sa joie de participer aux ziars dans ces deux cités religieuses, avec la Direction générale du CMS.