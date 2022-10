Maouloud 2022-Riz, boeufs, enveloppe d'argent : Farba Ngom ne lésine pas sur les moyens pour soulager la population du Bosséa

Farba Ngom, en bon citoyen fidèle à sa tradition d'entraide, a apporté un appui consistant à la population du Bosséa

(Agnam, envoyés spéciaux) - Le député, maire de la commune des Agnam, ne déroge pas à la règle. En prélude du Maouloud, marquant la naissance du Prophète Mouhamed (SAW), Farba Ngom, en bon citoyen fidèle à sa tradition d'entraide, a apporté un appui consistant à la population du Bosséa. En effet, il a offert 200 bœufs, 50 tonnes de riz et des enveloppes d’argent aux chefs de village, aux imams et aux conseillers municipaux des différentes communes de la localité. Cette action sociale, qui a eu lieu ce jeudi 6 octobre 2022, à l’hôtel de ville des Agnam, a pour but de leur permettre de célébrer cet événement religieux dans « les meilleures conditions.











Un geste de solidarité posé au nom du Président Macky Sall





Au cours de la cérémonie de remise, le généreux donateur dit avoir posé ce geste de solidarité au nom du président de la République, hormis le bon Dieu. Selon Farba Ngom, Macky Sall est le Président qui parle peu mais réagit beaucoup. « La localité d’ici a beaucoup changé. Nous savons bien d’où nous venons. Le visage de la localité en 2012 est différent de celui que nous voyons aujourd’hui. Nous savons également l’ambition qu’il porte pour notre localité. Donc, il faut encore prier pour lui afin que son ambition pour le Sénégal soit concrétisée. Il faut aussi prier pour que Dieu le protège, ainsi que sa famille et tous les Sénégalais », a laissé entendre Farba Ngom. Avant de signaler qu’aujourd’hui n’est pas un jour de politique mais un jour religieux qui s’inscrit en droite ligne du Maouloud.





Des remerciements et beaucoup de prières formulées





Les bénéficiaires, à leur tour, très contents ont tous magnifié et salué à sa juste valeur cette action sociale qui, selon eux, vient s’ajouter aux nombreux soutiens et appuis de l’honorable député maire à leur endroit. Ainsi, après avoir remercié vivement le Président Macky Sall et son gouvernement, sans oublier leur édile Farba Ngom, tous les chefs de village (plus de 45), tous les imams et l’ensemble des conseillers municipaux des communes des Agnam, Oréfondé et Dabia, ont tous formulé des prières et des vœux à l’endroit du maire et de son leader politique.







L’honorable député, maire de la commune des Agnam, a, par ailleurs, rassuré les populations que les projets en cours de réalisation dans le Fouta (université de Matam, hôpital Ourossogui, aérodrome, entre autres) seront bientôt bouclés. Selon lui, les travaux ont été un peu retardés par la forte pluviométrie de cette année.





La rencontre a été présidée par l’adjoint au Sous-préfet des Agnam, en présence de l’honorable député-maire des Farba Ngom, du maire de Dabia, Yaya Abdoul Kane, du maire de Oréfondé, Amadou Yoro Ba, les bénéficiaires, les jeunes, entre autres.