Maradona, Augustin Sidi Diallo : "De grosses pertes pour le Football" (Louis Lamotte)

« C’est le monde du sport qui est endeuillé. Il y a quelques jours c’était le président de la Fédération ivoirienne de football, aujourd’hui une emblème du football nous quitte », regrette Louis Lamotte après la disparition de l’ancien légende du football et capitaine de l’équipe nationale d’Argentine d'alors.Invité de Seneweb, Louis Lamotte s'est également exprimé sur la candidature à la Confédération Africaine de Football, de l’actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Une initiative que Louis Lamotte approuve et encourage. Décrit comme le parfait profil pour occuper le fauteuil de Augustin Senghor si jamais ce dernier serait élu président de la CAF, Louis Lamotte clôt le débat.L’ex président de la Ligue professionnelle de Football déclare : « Etre président de la fédération de football ne fait pas partie de mes voeux pieux, c’est du domaine du possible… je peux conseiller un président de fédération, le devenir c’est une charge et non un rêve » conclut-il.