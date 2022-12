Marathon budgétaire : Moins de 40 milliards pour le ministère de l'Environnement

Pour l'exercice 2023, le projet de budget du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'élève à 67 281 966 160 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 38 781 966 160 F CFA en crédits de paiement (CP). Un budget jugé faible par certains députés, au vu des défis liés aux changements climatiques et aux méthodes d'adaptation et d'atténuation.