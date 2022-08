Marché au poisson de Kaolack : Les mareyeurs décrètent trois jours de grève

Les mareyeurs en service au marché central au poisson de la commune de Kaolack, ont menacé, ce lundi au cours d’un point de presse, de bloquer le fonctionnement de l’infrastructure marchande pour dénoncer sa gestion par le directeur nommé par la commune de Kaolack.





Les Kaolackois risquent de ne pas consommer du poisson ces prochains jours. En effet, face à la presse, ils ont décrété, à partir de ce mercredi, trois jours de grève.





Une situation née du torchon qui brûle entre le directeur et les mareyeurs. Après plusieurs démarches auprès des autorités administratives, ils ont décidé d'une grève illimitée. En cause, ces mareyeurs déplorent l'état de délabrement du marché au poisson, l’absence de chambre froide et le manque de sécurité au niveau de l’infrastructure, sans compter la divagation des porcs et autres animaux domestiques.

Ma Gueye Ndiaye, premier vice-président de l'association des usagers du marché au poisson de Kaolack est revenu sur les causes de leur mouvement d'humeur. "Nous ne voulons plus que le directeur, Cheikh Ndaw, nous dirige; nous avons tout fait auprès des autorités administratives et locales mais rien n’a été fait; c'est pour ça que nous informons tous les usagers d’une grève de trois jours sans poisson à partir de ce mercredi ", a lâché le porte-parole des mareyeurs de Kaolack.