Marché du sucre / Délivrance frauduleuse des DIPA : La CSS va ester en justice

Les travailleurs de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) exigent que justice soit faite dans le dossier relatif à la "délivrance frauduleuse" des DIPA.En effet, selon la CSS, si après 50 ans d'existence l'entreprise rencontre des problèmes de trésorerie à cause de la mévente qui frappe actuellement son sucre, c' est à cause de la délivrance frauduleuse des Déclarations d'Importation de Produits Alimentaires (DIPA).Aujourd'hui, 150 000 tonnes de sucre sont déversés sur le marché au détriment de l'Usine de Richard-Toll.Emeuri Diouf, coordonnateur des centrales syndicales de la CSS s'en explique lors de la forte mobilisation des travailleurs de la CSS, ce samedi.