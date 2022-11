Marche interdite à Kaolack : "La liberté de presse n’est ni négociable, ni à marchander" (Jeunes reporters)

A l’instar de leurs confrères, les journalistes de la région de Kaolack devaient organiser une marche pacifique pour réclamer la libération de Pape Alé Niang. Ils ont tenu un point de presse suite à la décision du préfet d’interdire leur marche.





Les journalistes de la région de Kaolack ont manifesté leur mécontentement, suite à l’emprisonnement de Pape Alé Niang. ‘’Dans un mémorandum rendu public le 14 novembre, la Coordination des associations de presse du Sénégal (CAP) a démontré le caractère grotesque des « infractions » qui ont servi à bricoler une accusation truffée d’incohérences et de mensonges dans le but de neutraliser un journaliste qui dérange’’, déclare Al Hassane Bâ, membre de la Convention des jeunes reporters. ‘