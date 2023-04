Mariaa Siga, Ma Sané : Deux Sénégalaises qui font craquer le public français !

Elles sont deux belles voix sénégalaises basées en France depuis un lustre. La chanteuse Ma Sané, lead-vocal du groupe Waflash de Thiès, et la jeune chanteuse Mariaa Siga, originaire de la Casamance, tiennent en haleine le public français dans les salles de spectacle les plus convoitées par les mélomanes comme le Bataclan de la place de la Bastille pour des shows de haut niveau.











Elles ont sorti chacune une nouvelle chanson qui annonce leur prochain album solo. Mariaa Siga revient avec un titre magnifique intitulé "Ni Mama" (je pars, en diola). À travers cette chanson faite dans un style reggae, Mariaa Siga est accompagnée par le groupe Artikal Band. Elle chante en diola et en français son besoin d'évasion et de départ, quand la pression du quotidien se fait trop forte. Enregistré et mixé par Ashad D à Montpellier, "Mi Mama" est issu de son futur EP dont la sortie est prévue à l'automne 2023.









Après avoir réussi un retour majestueux en 2022 avec un titre qui avait noté un succès retentissant, la belle voix de Thiès joint l'outil à l'agréable dans une toute nouvelle chanson intitulée "Fifé", dans laquelle elle lève sa voix pour défendre les immigrés qui n'ont plus d'espoir à l'étranger. "À travers la chanson "Fifé", je raconte les difficultés des immigrés qui ne savent plus s'il vaut mieux vivre ici ou là-bas. C'est une sensation de perte de repères qui est déstabilisante et parfois douloureuse, mais peut être aussi enrichissante", explique la chanteuse.





"Fifé" est extrait de son nouvel album "Mama Essamaï" qui compte dix titres. Il est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. L'artiste prévoit des séries de concerts en France et au Sénégal.