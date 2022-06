Mauvaises conditions de travail: Les chauffeurs communaux du Sénégal menacent de...

Les chauffeurs, officiant dans les 557 communes du Sénégal, réclament de meilleures conditions de travail. En Assemblée générale à Mbacké ce samedi, le président de cette association a plaidé la cause de ses collègues. Ainsi, ils ont interpellé le chef de l'Etat.



" Il est temps que le président de la République entend notre message. Nous n'avons pas des indemnités de prise en charge. Et les maires nous doivent plus de considération. Ces derniers nous signent des contrats sans respecter les normes", a dénoncé le président de cette structure.



L'association nationale des chauffeurs communaux du Sénégal regrette le mutisme de leur ministre de tutelle, d'après leur porte-parole.





"Malgré nos maigres salaires, nous travaillons presque en permanence. Le président Macky Sall doit savoir que nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nous sollicitons une audience au palais pour lister nos doléances", affirme Souleymane Guéye.



Ils menacent de partir en grève et immobiliser leurs véhicules lors de la campagne des élections législatives, si rien n’est fait jusqu'à cette date.



" Notre ministre de tutelle, Oumar Guéye refuse de nous recevoir en dépit des demandes d'audience déposées sur sa table. Si le président Macky Sall ne nous reçoit pas, nous allons partir en grève ou manifester dans les rues", menace le porte-parole à l'occasion de leur Assemblée générale qui s'est tenue ce samedi à Mbacké.