Mawlid à Thiès : Khadim Lo Gaydel délivre un message de paix et de fraternité

Serigne Khadim Gaydel Lo Ndame, Gamou

A l’occasion du traditionnel gamou organisé dans la cité religieuse de Baghdad à Thiès, Serigne Khadim Lo Gaydel a fait un plaidoyer en faveur de la paix au Sénégal et dans le monde. S’exprimant sur les troubles que connait le monde musulman, le chef religieux dit déplorer « que les musulmans continuent à se battre entre eux du Soudan au Yémen en passant par le Mali. Or, le monde musulman a besoin d'inculquer les valeurs de confiance, de fraternité, de justice d’équité, du pardon, mais par-dessus tout, c'est l'injonction à la paix. La paix n'est pas seulement la sécurité physique ou l'absence de guerre ou de conflit, c’est aussi, dit-il, un ajustement de soi, une orientation harmonieuse de l'individu d'une part vers son créateur et d'autre part, envers ses semblables ».





Le guide religieux, dans son discours toujours, a plaidé pour « un retour aux valeurs » religieuses et exhorté la jeunesse à faire volte-face vers la discipline, le “ yar ak têguine”.