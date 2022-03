Mbacké/Touba: La Rencontre de Bby avec le ministre Samba Sy vire à la bagarre, la police lance des grenades et interpelle un...

A l'issue des élections locales du 23 janvier dernier, le président Macky Sall a dépêché, dans le département de Mbacké, une délégation sous la conduite du ministre Samba Sy pour remercier les partisans et remobiliser les troupes en perspective des prochaines échéances électorales.



Mais cette rencontre tenue au théâtre de verdure de Mbacké en présence des grands leaders locaux de cette commune et ceux de Touba, s'est terminée en queue de poisson à cause des querelles internes.



En effet, le ministre du Travail Samba Sy en compagnie de Maître Ousmane Sèye et Cheikh Sarr de Guédiawaye, avait du mal à délivrer le message du patron de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ainsi, les jeunes républicains frustrés ont perturbé le discours du chef de cette délégation.



Finalement, certains républicains en sont venus aux mains hors de la salle du théâtre de verdure. Les policiers du commissariat urbain de Mbacké ont ainsi lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule.



Un militant de l'apr interpellé puis



Dans la foulée, un partisan du camp du haut conseiller des collectivités territoriales (Hcct) Matar Diop a été interpellé pour trouble à l’ordre public puis conduit à la police à bord du panier à salade.



Selon une source autorisée de Seneweb, Ndiogou a été entendu puis libéré.



A noter que la rencontre avait enregistré la présence des responsables de Mbacké dont le nouveau maire Gallo Bâ, Lamine Bara Gaye Directeur du SNEIPS, et des leaders de Touba dont Serigne Abdou Lahat Mbacké Gaïndé Fatma, le député Abdou Lahat Seck Sadaga, Matar Diop (Hcct) candidat malheureux de Bby à la présidence du Conseil départemental de Mbacké etc.