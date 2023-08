Mboro : un camion déverse accidentellement du soufre jaune sur la route

Seneweb a publié ce jour un reportage alertant sur le déversement de souffre sur la voie de Mboro en mettant l’accent sur les conséquences que ce produit toxique a sur la santé de la population et de l’environnement.





Comme pour confirmer nos propos, un déversement a été noté ce jour. Cette fois, c’est une grande quantité (Voir image) à l’entrée de Mboro au niveau du croisement de Diogo plus précisément au quartier Mérina Gueye.