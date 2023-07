Mbour 4 : Babacar Diop alerte sur un scandale foncier de grande ampleur

Au cours d’une rencontre directe avec les populations de Mbour-4, pour échanger avec elles sur leurs «nombreuses difficultés et inquiétudes», le maire de la ville de Thiès a magnifié « tous les sacrifices consentis par ces opprimés’ sur le terrain pour la récupération et la régularisation de leurs parcelles ». Dr Babacar Diop a pris l’engagement, aux cotés du collectif, de saisir les autorités compétentes, les Impôts et les Domaines pour qu’on « accélère les procédures, les processus » et aussi pour que « tous les ayants droits puissent retrouver leurs terrains, leurs papiers ».









Sur le projet de création d’une nouvelle sur le site de Mbour-4 : « THIES VILLE NOUVELLE », le maire de souligner que « la décision du président de la République de trouver des solutions de déclassement de 84 hectares, pour résoudre le problème de Mbour-4 est évidemment salutaire, parce qu’elle vise d’abord à prendre en charge le problème des populations riveraines ». Il salue une telle décision et dit avoir même conseillé au collectif des habitants de Mbour-4 d’écrire une lettre de remerciement au président de la République. Toutefois, alerte Dr Babacar Diop, « la gestion de ces 484 hectares est en train d’être un scandale foncier au Sénégal, et ça risque d’être le plus grand scandale fonciers de notre pays ». Il interpelle d’abord le président de la République, parce que, pense-t-il, « ce qui se passe aujourd’hui sur le terrain, il n’est pas informé. Parce que ce n’est pas l’objectif visé aujourd’hui. On ne peut pas gérer 484 hectares, plus de 30.000 parcelles, sans tenir en compte les intérêts de la ville des Thiès, et mettre tout ça entre les mains de membres de l’administration véreux, de politiciens véreux, qui gèrent ça pour leurs intérêts personnels ».





Dr Babacar Diop, qui trouve « inacceptable » un tel état de fait, pense que « la plus grande insulte de cette affaire, c’est de mettre à la disposition de la ville de Thiès 120 parcelles ». Aussi de s’étrangler : « Comment nous pouvons gérer les demandes de tous ces chefs religieux, tous ces délégués de quartier, toute cette population thiessoise, avec plus de 30000 demandes de parcelles adressées à l'hôtel de ville ». Pendant ce temps, décrit l’édile de la ville aux-deux-gares, « ce qui se passe aujourd’hui à Thiès, ce sont des politiciens, des membres de l’administration qui viennent nous parler de logements sociaux alors que les Thiessois n’ont pas de logements, ce qui est inacceptable ». Babacar Diop dit être convaincu que « le président de la République n’est pas au courant de ce qui se passe, qu’on est en train de vivre un scandale foncier en direct » et décide de saisir Macky Sall à travers une lettre officielle, ainsi que le gouverneur de Thiès. « Je parle pour l’histoire, aussi je m’adresse aux thiessois pour l’histoire, je m’adresse à tous les mouvements citoyens et sociaux de cette ville pour l’histoire, afin que personne ne dise, demain, que c’est parce qu’on a géré ses intérêts propres que le maire s’est tu », remarque le maire. Aussi de préciser : « nous, nous n’avons pas d’intérêt, car seul l’intérêt de la ville de Thiès compte ».