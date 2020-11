Mbour : La Der et la Sirn octroient 160 millions à des pêcheurs rescapés de l'émigration clandestine

160 millions Fcfa. C'est le financement que la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ) en collaboration avec la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn) a accordé à 30 pêcheurs de Mbour rescapés de l'émigration clandestine. Cinq pirogues en fibres de verre, des gilets de sauvetage, ainsi que des GPS ont été aussi remis aux pêcheurs rescapés. Ce financement vise à soutenir le renouvellement de la flotte et la bonne gestion des pêches au Sénégal."L'émigration clandestine constitue une vraie saignée pour nos États. Des milliers de jeunes d’Afrique bravent chaque jour les houles dangereuses des océans, la chaleur et la soif des déserts, les fauves dangereux des forêts et le froid glacial pour rallier l'Europe ou les USA. Ils le font au prix de leurs vies. Si certains ont eu la chance d’atteindre leurs destinations, malheureusement ce n’est pas le cas pour d’autres. Et ces derniers ont aujourd’hui eu comme dernières demeures les plages, les jungles, les vallées, les plaines, les déserts et les sommets enneigés", a déploré le directeur général de la Sirn, Saliou Samb.Ainsi, Mbour constituant un point stratégique de départ pour les candidats à l'émigration clandestine, les autorités cherchent des solutions pour mettre fin à cette saignée humaine."Ces pirogues en fibre de verre vont contribuer au renforcement des capacités de nos pêcheurs. Cette remise constitue sans nul doute le début d’une solution pérenne. L’importance économique et sociale de la pêche ainsi que son potentiel de contribution à la croissance économique et sociale du pays, justifient l’attention toute particulière que le Président de la République, Macky Sall accorde à ce secteur qui occupe une place privilégiée dans le Plan Sénégal Emergent (Pse)", a assuré Saliou Samb, par ailleurs président du Conseil départemental de Mbour.Il affirme que "la pêche doit jouer un rôle central dans la contribution à la sécurité alimentaire, la nutrition et la création de richesses et d’emplois, pour une transformation structurelle de l’économie dans une dynamique de croissance forte et durable".