Mbour : Macky Sall va procéder à une visite des installations de Promovilles

Le Président de la République sera l’hôte de la commune de Mbour ce samedi 11 février. Il fera la visite des grandes réalisations du PROMOVILLES dans la commune.









En effet, la commune de Mbour a bénéficié sur financement de l’Etat du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers de plusieurs projets du PROMOVILLES pour un coût global de 10,285 milliards de FCFA avec entre autres la réalisation de : 17,04 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 13 tronçons et impactant une vingtaine de quartiers ; 567 lampadaires ; 3,2 km de réseaux de drainage des eaux pluviales ; 511,6 ha de superficie drainée par les ouvrages ; une station de pompage d’une capacité de 2x200 m3/h ; un poste de santé avec maternité ; des aménagements paysagers : esplanade du stade Caroline Faye, Boulevard Diamaguene 1 et 2, esplanade en face de la Mairie ; une portique d’entrée de ville en venant de Fatick ; 1 plan de mobilité urbaine soutenable pour des mesures d’atténuation des embouteillages dans la commune ; la mise en place d’un système d’information géographique ; 144 jeunes formés sur les métiers du BTP.