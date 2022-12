Mboussobé (Linguère) : Des affrontements entre éleveurs et agriculteurs font 04 blessés graves

Le pire a été frôlé ce mardi matin au village de Mboussobé situé dans la commune de Thiaméne-Pass dans le département de Linguère.





Des agriculteurs et des éleveurs se sont violemment affrontés à coups de machette. Et pour cause, des bergers en transhumance dans la zone sont accusés d’avoir fait entrer leur bétail dans les champs des paysans du village.

Un père de famille et son fils âgé de 15 ans du coté des paysans ont été charcutés.