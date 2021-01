MC MO PICC TRACK 05 DE L'ALBUM NDËGËRLAAY

Né le 14 décembre 1982 à Diohine, un village qui se situe dans la région de Fatick, MC MO est un jeune artiste rappeur sénégalais qui a grandi à Dakar dans le quartier de Ouakam où il débute sa carrière musicale en 2002 avec le groupe Tigui Vib’s qu’il forme avec Weuz et Big Joe.

Entre 2009 et 2010, MC MO participe à la 3 édition du Hip Hop Feeling

( projet organisé par le rappeur Fata ) et avec sa connexion Extrême Acapella qui regroupait des artistes de Ouakam et de Sicap Amitié 3 il participe aussi au concours de Nescafé African Révélation ou il élargit son public..

En 2010, avec son groupe originel MC MO continue à démontrer ses talents de punchliners avec son flow unique au projet de Simon Hip Hop Discover organisé par Jolof 4 Life et se fait remarquer par le public du Hip Hop sénégalais.

Avec Tigui Vib’s ils font presque le tour du Sénégal avec Marlboro et acquièrent une très bonne expérience scénique ce qui les a valu leur participation à trois éditions du Festa2H (Festival international de Hip Hop et de cultures urbaines) organisé par Africulturban.

MC MO prône un rap positif et constructif en essayant d'être le porte-parole des sans voix tout en dénonçant la condition des enfants de la rue et des femmes en Afrique. En 2013, il prend part au projet Carré d'As et Urban Nomads (un projet entre Dakar et Nouakchott) .

En 2014 il sort un single intitulé « Dundee » et en fait un clip vidéo qui tourne sur les chaines de télés sénégalaises.

En 2015 il sort un single intitulé ‘Sama Yéné’ en Featuring avec Jahman du groupe Xpress. Par la suite il participe à l'album de Ada Knibal intitulé Adamaksy en featuring avec ce dernier dans un son intitulé ‘Lu tax goor di gawa dé’ (Pourquoi les hommes meurent tôt).

En 2016 il sort un autre Opus titré « Mic sama loxo » avec lequel il fait feu et flamme sur les scènes de concerts. En Mai 2016 MC MO participe à la 12ème édition de ‘’DAK’ART’’ la biennale d'art contemporain. En Décembre 2016, il participe au festival Guédiawaye by rap.

En 2017, il présente au public « Serigne Ndakaarou », qui devient très rapidement connu et tourne avec sur différentes scènes de concerts mais qui tarde toujours à faire une sortie officielle.

En Mai 2017 MC MO enflamme la scène du Festivillage organisé par Work Side en partenariat avec la MCU ( Maison des cultures urbaines de Dakar) au terrain de football de Ouakam. En Juillet 2017 il participe à la 12ème édition du Festa2H .Le 02 Décembre 2017 il participe à la 5 édition du festival Thiaroye 44 au centre Jacques Chirac

En mars 2018, il participe à ‘Banlieues francophones fraternelles’ à G Hip Hop. En avril 2018 il participe dans un projet de film documentaire Algorithms

en enregistrant un son avec les artistes ILLEGAL, KRUMAH et RHAPSOD.

En Juillet 20l8, il participe au festival Afropolitan Nomad Festival à la maison des cultures urbaines de Dakar MCU. En Juin 2018 il participe à la 13ième édition du Festa2H à la Maison de la culture Douta Seck.

MC MO qui depuis 2016 travaillait sur son premier album solo qui est officiellement disponible sur le marché depuis le 19 janvier 2019. Un album intitulé « NDEGERLAY » qui prône l’estime de soi MC MO reste toujours dans le sens de l’éveil des consciences mais aussi nous rappelle de temps à autres qu’il se retrouve bien dans son élément en nous gratifiant de quelques égotrips.