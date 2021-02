Me Abdoulaye Tine : «Macky Sall a tenté de m'enrôler dans son gouvernement et j'ai refusé catégoriquement»

Dans cet extrait de l'émission ACTU-DÉBAT, de la rédaction de Dakaractu, l'invité Maître Abdoulaye Tine révèle qu'il faisait partie des membres de l'opposition visé par le régime de Macky Sall pour être enrôlé dans la mouvance présidentielle. Ce qu'il a lui-même décliné.

"Ils ont tenté de m'enrôler dans leur gouvernement et j'ai décliné. Je leur ai dit que le gouvernement ne m'intéresse pas, un poste de conseiller aussi ne m'intéresse pas. C'est vrai qu'Ils ne m'ont pas appelé directement, mais ils ont saisi un de mes proches qui m'a informé de cette volonté que j'ai catégoriquement déclinée", a révélé le président du parti l'Union Sociale Libérale.

Me Abdoulaye Tine revient également sur son poids politique et sa capacité de mobilisation dans son fief Pikine. Originaire de cette partie de la banlieue Dakaroise, le président du parti l'Union Sociale Libérale, Maître Abdoulaye reste convaincu qu'en terme de poids politique, Pikine est entre ses mains et c'est un terrain déjà acquis pour son parti, même s'il reconnaît qu'il ne vote pas à Pikine. Toutefois, il défie quiconque de la mouvance présidentielle et de ses nouveaux alliés tenterait d'entraver son chemin, y compris l'actuel maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo.

Par ailleurs, Me Abdoulaye Tine de rappeler que son parti est aujourd'hui présent dans plus de 377 communes du pays, en plus des différentes coordinations installées un peu partout dans la diaspora Afrique et Europe.