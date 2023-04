Me Ciré Clédor Ly sur les emprisonnements: «Après les activistes et les journalistes, ce sera le tour des avocats»

Aux côtés de son client, le journaliste Babacar Touré en garde-à-vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), ce mercredi 26 avril, Me Ciré Clédor Ly en a profité pour s’entretenir avec la presse. «Il y a presque un an, j’avais dit que je ne serai pas surpris si aujourd’hui je me retrouvais en prison parce que je voyais une dictature rampante qui guettait notre pays», a rappelé l’avocat. Avant d’avertir: «Nous sommes maintenant à mi-chemin et si on ne se ressaisit pas, la situation va s’empirer. Les avocats n’ont qu’à se préparer ».