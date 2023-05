Me El Hadj Diouf : “Adji Sarr est sûre de gagner…Sonko a fui”

À la sortie du tribunal, Me El Hadji Diouf, avocat de la victime présumée Adji Sarr, a de nouveau ironisé sur l’absence du principal prévenu.





« Vous aurez constaté que l’accusé ne s’est pas présenté comme il l’avait déclaré donc c’est pas une surprise, a-t-il lancé. S’il détient des preuves ou des moyens, Sonko devrait être pressé de venir. Adji Sarr est fin prête, elle a des arguments », a-t-il déclaré.





Me El Hadj Diouf écarte au passage la thèse du complot politique brandi par M. Sonko : « C’est une affaire entre deux Sénégalais. Celui qui est accusé doit se défendre pour montrer que ce n’est pas lui. Pourquoi parler de l’élection présidentielle, alors ça n'a rien à voir?”





Me Diouf a, en conclusion, affiché sa confiance quant à l’issue du procès : “ On aurait bien voulu la confrontation entre les concernés. Adji sarr est sûre de gagner. Elle n’a pas besoin de s’enfuir. Malgré les manipulations, ma cliente est restée zen et courageuse. Pourquoi se cacher à Ziguinchor ou ailleurs? Sonko a fui, on ne sait pas où il est. Mais la vérité triomphera”.