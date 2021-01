Me El Hadji Diouf s’oppose au 3ème mandat: «Me Doudou Ndoye dafa maguét...

Me El Hadji Diouf de poursuivre de plus belle: « On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Macky Sall a même dit qu’il est dans son deuxième mandat. Le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, par ailleurs ancien Garde du Sceaux, ministre de la Justice l’a confirmé. Le porte-parole de la Présidence Seydou Guéye et Aminata Touré ont invalidé cette candidature. Les Sénégalais ne doivent pas laisser le Conseil Constitutionnel trancher cette question ».

Le pésident du Parti des travailleurs et du peuple ( PTP) est formel. « Macky n’a pas droit à un 3ème mandat ». Ainsi, Me El Hadji Diouf a pris le contrepied de son confrère, Me Doudou Ndoye qui a validé la candidature du Président de la République à l’élection présidentielle de 2024 prévue au Sénégal. « Il a fait hors sujet. si c’était un devoir il aurait eu un 0. Doudou Ndoye dafa maguèt (NDLR: il est devenu vieux). Il a dégénéré. Les grands juristes ne me démentiront pas. Ses propos ne reposent sur aucune base », a asséné le tonitruant avocat, ce mercredi 27 janvier, dans l’émission Faram Facce.Lors du Jury du dimanche sur Iradio, l’ancien ministre de la Justice, par ailleurs avocat, Me Doudou Ndoye a affirmé que le Chef de l’Etat peut bel et bien briguer un 3ème mandat. « Le président Macky Sall peut être candidat à ce scrutin. Aucune loi, aucune constitution ne lui interdit d’être candidat. Tant que cette constitution existe, personne ne pourra l’en empêcher ». Étayant ses propos, il dira: « le Code électoral a dit ceux qui peuvent être candidats mais n’a pas dit ne peut pas être candidat celui qui est le président de la République ».