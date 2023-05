Me Moussa Bocar Thiam, ministre de la communication : « Le numérique sera le principal grenier de l’emploi au Sénégal »

Le numérique sera, dans les 10 prochaines années, le principal grenier de l’emploi au Sénégal ». C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, qui s’est rendu ce dimanche 30 avril, à Kaolack dans le cadre de sa caravane nationale « Sénégal Connect ». Selon Maître Moussa Bocar Thiam, le Sénégal sera définitivement connecté au monde à travers même les actions de l’Etat.









« Je pense que le numérique, qui occupe 10% du PIB, sera le principal grenier de l’emploi au Sénégal, dans les 10 prochaines années. Ce qui est intéressant, c’est que depuis des années on a toujours promu l’auto-emploi et aujourd’hui, le numérique est un domaine dans lequel les jeunes peuvent, très facilement, être autonome et avoir leur propre métier », a annoncé l’autorité étatique qui visitait les locaux du rectorat de l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN), sis à Kaolack.





« Le Sénégal sera définitivement connecté au monde à travers même les actions de l’Etat »





Par rapport à la souveraineté numérique, le ministre a soutenu que le président de la République a très tôt compris les enjeux du numérique en investissant plus de 200 milliards dans le secteur. Et le Sénégal sera définitivement connecté au monde à travers même les actions de l’Etat.





Le ministre, qui poursuit sa caravane nationale « Sénégal Connect » après Diass, Malicounda, Mbour et Kaffrine, s’est rendu dans le département de Kaolack pour vulgariser la semaine du numérique auprès des start-up, des jeunes et étudiants, et permettre ainsi la participation d'un grand nombre de jeunes et de femmes du pays à cet important événement prévu du 16 au 20 mai 2023, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.





Plus de 200 grandes entreprises sénégalaises et internationales y seront présentent





C’est à ce titre qu’il a effectué une visite au rectorat de l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN). Ici, il a été accueilli par le professeur Ndèye Coumba Touré Kane, recteur de ladite université, et ses collaborateurs, qui lui ont réservé une présentation détaillée et l’esquisse de ce que cet ample du savoir est en train de faire dans la vocation professionnelle, notamment dans le numérique. Ici, Me Moussa Bocar Thiam, très séduit, est revenu sur l’intérêt de la tenue de la Semaine du numérique qui, cette année se tiendra sous un autre format plus inclusif et avec des innovations majeures telles que la participation des étudiants, des universités, entre autres. Pour cette première édition centrée autour du thème : « Le Numérique, facteur de développement économique et social », la tutelle a tenu à impliquer les universités sénégalaises, publiques comme privées.





Selon lui, plus de 200 grandes entreprises sénégalaises et internationales seront présentent à ce grand rendez-vous, avec de nouvelles solutions, de nouveaux développements, entre autres. Elle va noter également la présence de plus de 50 000 jeunes venus des quatre coins du pays et d’ailleurs.





Kaolack étrenne son Living Lab





Après le rectorat de l’USSEIN, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique et sa caravane ont fait cap à la Chambre de commerce de Kaolack. Ici, Moussa Bocar Thiam a procédé à l’inauguration du Living Lab de Kaolack du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT), pour « l’émergence d’une société numérique au Sénégal ». La cérémonie a enregistré la présence du vice-président de la Chambre de comme, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, du président du comité de direction du FDSUT, Aly Koto Ndiaye, entre autres. Une belle occasion que la tutelle a profité pour décliner les objectifs de sa caravane nationale aux couleurs de « Sénégal Connect » qui a démarré samedi 29 avril. Laquelle est organisée par son ministère et sillonnera toutes les régions du pays jusqu’au 7 mai.





Pour rappel, dans l’objectif d’assurer à l’ensemble des citoyens sénégalais l’accès aux services de communications électroniques, la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant code des communications électroniques a prévu la création d’un fonds dénommé Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT). Et le décret n°2019-593 du 14 février 2019 définit la gestion, les missions et les objectifs de cet organe placé sous la tutelle technique du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique. Cette phase pilote d’une durée de 3 ans (2021-2024) a pour objectif principal d’adresser la question de savoir « quelle société numérique souhaite-t-on faire émerger dans notre pays »?