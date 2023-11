Me Ngagne Demba Touré-Ibrahima Sall ASRED : Retrouvailles de deux exilés

L’un a quitté le Sénégal au mois d’août, l’autre au mois de septembre. Tous les deux pour la même destination : le Mali. Le premier, Me Ngagne Demba Touré, coordonnateur national de la Jeunesse patriotique sénégalaise (JPS) s’est exilé pour échapper à la justice sénégalaise. De même qu'Ibrahima Sall, président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED), qui avait fait des révélations sur l'affaire Ousmane Sonko et qui avaient valu l'arrestation d'un journaliste. Traqué par la Division des investigations criminelles (DIC), M. Sall a également choisi le chemin de l’exil.





Aujourd’hui, les deux hommes se sont retrouvés dans leur pays d’accueil. Au terme de leur entretien, M. Ibrahima Sall s’est réjoui de la visite de Me Ngagne Demba Touré chez lui. « Nous avons beaucoup échangé sur la situation du pays, de la magistrature, des élections présidentielles du 24 février 2023 au Sénégal… Des échanges portant sur les intérêts supérieurs de la nation », informe Ibrahima Sall.





Monsieur Sall a ainsi fustigé « avec la dernière énergie l' instrumentalisation de la justice à des fins politiques et l’injustice dont est victime monsieur Ousmane Sonko ».