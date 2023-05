Me Pape Sène : «Pour remplacer un maire homme décédé ou démissionnaire, il faut des candidatures masculines»

Dans une interview accordée à Équivox TV, Me Pape Sène, le président du Comité sénégalais des droits de l’homme, indique que pour remplacer un maire démissionnaire ou décédé, les candidatures masculines demeurent les seules susceptibles de permettre un respect de la parité et, par conséquent, d’épargner le bureau municipal reconstitué d’une invalidation. Pour fonder sa position, l’avocat invoque la loi sur la parité et le code des collectivités territoriales. Cet avis tombe à l’heure où le Conseil municipal de Fann-Point E-Amitié est convoqué ce mardi pour élire le successeur de Palla Samb, le défunt maire de la commune.





Suivez la vidéo :