Médina Baye : Plus de 250 moutons aux nécessiteux

La fête de la tabaski est aussi un moment de solidarité entre musulmans. C'est dans le cadre de cet entraide que Cheikh Mahy Cissé, porte-parole de Médina Baye a donné plus de 250 moutons aux nécessiteux de la cité religieuse de Cheikh Al Islam.

Ayant mis la main à la poche, le conférencier a aussi été épaulé par d'autres organisations, notamment religieuses à l'instar du Mouvement International des Dahiras Fityanou Sidkhine (MIDAF), de l’ONG AFITYANU HUMANITAIRE INTERNATIONAL (AHI), de l’ONG Gift Of the Givers d'Afrique du Sud et de l’ONG Sout Ilahi de Singapour mais aussi des frères turques, IDDEF INTERNATIONAL.