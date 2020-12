Médina Baye : Seyda Mariama Niass inhumée près de son père

Seyda Mariama Niass a été inhumée ce lundi 28 décembre au environs de 17 h 57 mn. Médina Baye, malgré le contexte de la 2ème vague de pandémie du coronavirus a refusé du monde.La cité religieuse a accompagné Seyda Mariama Niass Niass jusqu’à sa dernière demeure.La prière mortuaire a été dirigée par l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Tidiane Alioune Cissé et des dignitaires de la famille de Baye Niass.Peu avant, le Cheikh Mahi Niass, Khalife de Medina Baye Niass a eu l’occasion de revenir largement sur les qualités humaines de la défunte présentée comme ‘’Une éducatrice serviteur de l'slam".Pour autant, elle était réputée pour ’’sa simplicité et son sens de la solidarité envers les enfants qui étaient ses compagnons préférés’’.Devant de nombreux fidèles inconsolables venus accompagner la dépouillé de la sainte mère à sa dernière demeure, Serigne Mahi Niass, frère de la défunte a considéré que ’’La perte de cette femme est immense à l'endroit des enfants de l'islam et de la Tarikha Tidiane ’’.Pour rappel, Mariama Niass à l’état-civil, Seyda Mariama Niass, fille du vénéré Cheikh Al Islam, El Hadji Ibrahim Niass, (Baye Niass), est venue au monde le 24 décembre 1932 à Kossi, localité située à 09 kilomètres de la commune de Kaolack. Elle est rappelée à Dieu le 26 décembre à l'âge de 88ans.