MÉDINA : LA CATB DE CHEIKH BA DISTRIBUE 100 TONNES DE RIZ AUX POPULATIONS VULNÉRABLES EN GUISE DE

Depuis l’annonce du premier cas confirmé de coronavirus au Sénégal, suivi de l’appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l’état Macky Sall, la Cellule d’Appui pour le Triomphe de Benno (CATB) a immédiatement mis en branle son plan de riposte décliné de façon méthodique en plusieurs phases.





La première phase a consisté à la distribution à grande échelle de produits désinfectants et autres matériels sanitaires aux différents ménages, aux mosquées, aux daaras, aux chefs religieux disséminés sur toute l’étendue du territoire communal de la Médina et même au-delà.





Pour cette seconde phase du plan de riposte qu’entendent dérouler Cheikh Ahmed Tidiane BA et ses camarades, l’opération prend plus d’importance et de consistance et ce sens qu’il s’agit d’une combinaison entre le traditionnel « Soukeur Koor » et le soutien aux impactés du Covid-19.





Ainsi, grâce à un élan de solidarité exceptionnel des membres du mouvement, particulièrement les jeunes qui se sont investis pour réunir la somme de dix millions de fcfa, la CATB a pu offrir aujourd’hui plus de 100 tonnes de riz et autres denrées alimentaires aux couches vulnérables de la Médina, lourdement impactées par la pandémie du Covid-19.













Un état d’esprit des jeunes, magnifié par le président Cheikh BA, par ailleurs Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.