Meeting de Pikine : Fatou Diane mobilise les femmes et réitère son soutien au chef de l’État

La forte mobilisation des femmes autour de Fatou Diane Gueye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, au meeting politique organisé à la place CFA de Pikine cet après-midi du 5 janvier 2023 est la démonstration de leur adhésion aux politiques publiques définies par Macky Sall, Président de la République.



A travers cette forte mobilisation, Fatou Diane avec les femmes, et plus particulièrement les jeunes dames “disent Oui au Président” et réaffirment leur engagement, sans faille, pour la consolidation des réalisations en cours dans divers domaines socio-économiques pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035.