Meeting régional d’investiture de Macky à Kédougou : Mbaye Ndiaye séduit par l’unité des responsables politiques

Le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, a été séduit par l’unité des responsables politiques de la région de Kédougou. « Monsieur le maire de Kédougou, monsieur Sylla, j’ai constaté sur le terrain qui vous êtes ? Monsieur Cissokho et l’ensemble des responsables de Kédougou, c’est la première fois, dans les missions que le président de la République me confie pour aller à l’intérieur du pays, que je constate d’abord l’unité des responsables de l’Apr Yaakaar. Et au-delà de l’Apr Yaakaar, Benno Bokk Yaakaar ; et au-delà de BBY, l’unité de la mouvance présidentielle », s’est réjoui le directeur des structures de l’Apr en marge du grand meeting régional d’investiture du Président Macky Sall que le maire Ousmane Sylla et ses camarades de BBY ont organisé ce dimanche, à Kédougou.