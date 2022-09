Menace de grève et Magal : Le ministre de l'Eau répond aux bénévoles de l’hydraulique

Les travailleurs bénévoles de l’hydraulique ont menacé de perturber l'approvisionnement en eau, en cette vieille du grand Magal, pour réclamer leur recrutement dans la Fonction publique. Ce à quoi le ministre Serigne Mbaye Thiam a apporté des précisions.



"En réalité, ce sont des prestataires qui intervenaient dans le domaine de l’hydraulique qui étaient au niveau des services régionaux. Nous avons proposé au chef de l’Etat de les recruter dans le programme "Xëyu Ndaw Yi" et les dossiers ont été envoyés au ministère de l'Emploi", a expliqué Serigne Mbaye Thiam lors de sa visite pré-Magal.



Toutefois, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement n'a pas manqué de faire la leçon à ces bénévoles frustrés. Selon lui, "ce n'était pas un droit, parce que ce sont des gens qui étaient là dans le cadre des mesures sociales. Mais je ne pense pas qu'il peut y avoir des risques pour ce Magal. Soit ils sont disposés à travailler pour le Magal, soit l'Ofor fait appel à d'autres chauffeurs".



En visite hier à Touba, le ministre Thiam a annoncé que 24 camions pompeurs seront déployés à Touba, pour évacuer les eaux pluviales stagnantes dans certains quartiers et axes routiers de la cité religieuse. "Ces camions vont intervenir quelques jours avant le Magal et quelques jours après, pour dégager ces points d’eau sans exutoires dans la ville sainte. A côté du dispositif lourd de pompage, il a été retenu de mettre des camions pompeurs qui vont aller dans les rues pour évacuer les eaux stagnantes sur certains axes routiers de Touba", a déclaré Serigne Mbaye Thiam. .



Pour apporter sa pierre à l’édifice, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) compte mobiliser 50 camions de vidange et des toilettes mobiles pour l’évacuation des eaux usées de la cité religieuse. Selon Serigne Mbaye Thiam, "ces camions vont aller dans les maisons pour vider les fosses septiques".



Précisant que le dispositif d’assainissement mis en place correspond aux requêtes formulées par le comité d’organisation du grand Magal, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a, avant de quitter la ville sainte, rendu une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et son porte-parole Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr.



Regarder la réaction du ministre Serigne Mbaye Thiam à travers cette vidéo.