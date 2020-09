Menaces sur les séries : La réponse de Moussa Niang, administrateur de Leuzmedia

La mis en garde adressée à certains producteurs de séries audiovisuelles est claire. Il ne sera plus toléré, désormais, aucun tournage de films sans autorisation, prévient Huge Diaz le directeur de la cinématographie.





Et en cas de violation de la loi, renchérit-il, il sera procédé, en partenariat avec les forces de l'ordre, à la saisie du matériel de tournage et des négatifs, assortie d'une amende de 3 à 10 millions de Fcfa, pour le long métrage et de 1 à 5 millions Fcfa pour le court métrage.





Interpellé sur la question, l'administrateur de Leuzmedia dit avoir eu écho de l'information, il fait savoir que cette note du directeur de la cinématographie n'est pas nouvelle. Selon Moussa Niang, il s'agit juste d'un rappel par rapport aux acteurs.





A en croire Niang, l’autorisation existait depuis très longtemps. Cependant, il est revenu sur la démarche à mener afin de l'obtenir.