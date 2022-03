''Mendicité'' à Dakar : Plus de 1000 Nigériens dont 413 enfants rapatriés

Pour apporter une réponse à la présence de ressortissants nigériens établis sur la voie publique en grand nombre, le préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine, en collaboration avec les autorités de l’ambassade du Niger au Sénégal et l'implication des services sociaux et de la police, a organisé le retour des concernés au Niger.



Selon le préfet, ces Nigériens ont quitté le territoire sénégalais à bord de deux vols affrétés par le gouvernement de leur pays.



D’après des informations exclusives de Seneweb, au total, 1038 ressortissants nigériens dont 413 enfants ont été reconduits dans leur pays d’origine.



Le premier vol est parti de AIBD le vendredi 25 mars 2022 aux environs de 21 heures, avec à bord 530 personnes.